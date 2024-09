Veneto – Casa a fuoco: distrutte anche automobili (video)

Dalle 2:40, di lunedì 16 settembre, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio abitazione in Via Rigato a Vigonza: nessuna persona è rimasta ferita.

Le fiamme probabilmente scaturite dall’incendio di un’auto si sono subito estese ad un altro mezzo e all’abitazione.

I vigili del fuoco accorsi da Padova, Abano e con i volontari di Borgoricco con tre autopompe, tre autobotti, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 20 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già esteso all’abitazione. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutta la struttura, comunque già gravemente danneggiata. Ancora in corso questa mattina le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio del NIA (Nucleo Investigativo Antincendio) della direzione interregionale dei vigili del fuoco di Padova.