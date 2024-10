Veneto – Cantante scomparsa: indagato l’ex fidanzato per omicidio

Per la scomparsa di Greta Spreafico, 53enne originaria di Erba (Como), svanita nel nulla il 4 giugno 2022 nel delta del Po, è stato iscritto nel registro degli indagati l’ex fidanzato Gabriele Lietti. L’uomo è accusato di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere, le stesse accuse mosse contro un amico della vittima, Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle (Rovigo).

L’indagine della Procura di Rovigo, inizialmente chiusa nel novembre 2023, è stata riaperta nel giugno scorso su istanza della famiglia Spreafico, come riporta “Il Corriere del Veneto”. Gli inquirenti stanno ora concentrando l’attenzione anche sull’ex compagno della cantante, Gabriele Lietti. Al centro dell’indagine c’è, tra le altre cose, un testamento redatto nel 2021, in cui la vittima avrebbe lasciato a Lietti terreni e immobili ereditati dal padre, per un valore di circa un milione di euro.

Greta Spreafico, nota come cantante rock, si trovava nel Polesine per vendere quei beni a un parente, ma scomparve due giorni prima della data prevista per il rogito. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, né la sua auto, una Kia Picanto.

Nei mesi scorsi, l’avvocato della famiglia Spreafico ha fornito alla Procura nuovi elementi, tra cui comunicazioni tra Tosi e Lietti, che confermerebbero un rapporto burrascoso tra la donna scomparsa e il suo ex compagno.