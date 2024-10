Veneto – Cane finisce in un burrone: salvato dai pompieri (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato salvato, lunedì pomeriggio, dai vigili del fuoco il cane segugio caduto lungo una scarpata nei pressi di passo San Boldo tra i comuni di Borgo Valbelluna e Cison di Valmarino.

Il setter era in compagnia del suo padrone e di un’alta persona, quando è scomparso. Il proprietario non vedendolo più è riuscito a individuarlo tramite il collare dotato di GPS, in un burrone quasi verticale, su una piccola cengia che riusciva appena a contenere l’animale.

I vigili del fuoco arrivati da Belluno, hanno predisposto una calata di circa 30 metri di due operatori, i quali hanno raggiunto l’animale, che si è fatto imbragare per poi essere recuperati. L’animale senza nessuna ferita è stato riconsegnato al felice padrone.