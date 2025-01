Veneto – Campania. Progetta un attentato e cerca di reclutare proseliti: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 34enne di origini marocchine, Firaoun Mourad, è stato arrestato dagli agenti della DIGOS con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. L’uomo era sotto controllo fin dal suo rientro nel Napoletano dalla provincia di Verona, avvenuto nel luglio 2024.

Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli, hanno rivelato che Mourad progettava attacchi antisemiti e promuoveva ideologie jihadiste sui social. Attraverso piattaforme come Telegram, Facebook (dove utilizzava il profilo “Lo Straniero”) e Instagram, l’indagato diffondeva contenuti propagandistici e faceva proselitismo. In particolare, nel gruppo WhatsApp “Tesori Coranici,” era definito “bravissimo maestro” per i suoi discorsi di vendetta e radicalizzazione.

L’arresto è scattato quando l’uomo ha tentato di acquistare un coltello specifico, che avrebbe utilizzato per un imminente attentato. Inoltre, nello scorso ottobre, Mourad aveva effettuato un sopralluogo nei pressi della sinagoga di Napoli, alzando il livello di allerta delle forze dell’ordine, che hanno rafforzato le misure di sicurezza a tutela della comunità ebraica locale.

Secondo gli investigatori, il 34enne mirava a reclutare giovani musulmani per spingerli ad addestrarsi e compiere atti terroristici. Le indagini, condotte con il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno portato alla raccolta di prove decisive, incluse intercettazioni telefoniche che confermano la sua adesione all’ideologia dell’ISIS.

Mourad è stato condotto in carcere su ordine del giudice per le indagini preliminari. Le indagini continuano per approfondire eventuali connessioni con altri soggetti radicalizzati.