Veneto – Camion si ribalta sulla Romea: un ferito

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4:45 per un camion finito rovesciato che trasportava barbabietole lungo SS 309 Statale Romea al Km 123.90: ferito l’autista.

I vigili del fuoco accorsi da Mestre con un’autopompa e un’autogru hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista rimasto incastrato. L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem.

Sul posto la polizia locale per l’accertamento sulle cause del sinistro e la gestione della viabilità. Il tratto interessato dall’incidente è ancora chiuso al traffico per consentire la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi e la messa in sicurezza della strada.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 6:45.