Veneto – Camion fuori strada in A4: la conducente rimane incastrata

MEZZO PESANTE ESCE DI STRADA IN A4 A COLOGNOLA AI COLLI

Alle 5:45 del 20 dicembre i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, al km 299 dir. VE nel Comune di Colognola ai Colli, per l’uscita autonoma di un autorticolato che trasportava derrate alimentari.

Sull’evento sono stati impegnati la squadra del vicino Distaccamento VVF di Caldiero e l’autogrù dalla sede centrale di Verona.

Le operazioni si sono rese particolarmente difficoltose per il fatto che la cabina del mezzo era schiacciata sotto il semirimorchio, con la conducente di 44 anni rimasta capovolta e bloccata dentro l’abitacolo.

È stato necessario asportare il parabrezza del veicolo per estrarre in sicurezza la donna ed affidarla alle cure del soccorso sanitario.

Sul posto anche Polstrada ed ausiliari alla viabilità.

Il traffico autostradale non ha subìto particolari ripercussioni.