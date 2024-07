VENETO – Cade in ferrata: salvato dal Soccorso Alpino

Passato da poco mezzogiorno di ieri è arrivata la richiesta di aiuto di un escursionista statunitense, che era caduto mentre stava salendo da solo la Ferrata di Punta Anna e si era fatto male a una gamba. Allertato il Soccorso alpino di Cortina, dopo che Falco 2 non è riuscito per la presenza di nuvole ad avvicinarsi, due soccorritori della Guardia di finanza hanno risalito la Ferrata e hanno raggiunto l’uomo che aveva cercato riparo tra le rocce. Poiché la nebbia impediva ancora l’intervento dell’elicottero e l’infortunato si trovava in un punto non agevole per il recupero, i soccorritori lo hanno calato una trentina di metri e accompagnato su una cengia, dove, verso le 15, Falco 2 è riuscito a issarlo a bordo con il verricello, per poi trasportarlo all’ospedale di Cortina. Una squadra era pronta a intervenire in caso di ulteriore supporto.