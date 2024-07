VENETO – Bus di linea con passeggeri contro auto: quattro feriti

Nella giornata odierna, intorno alle ore 13.00, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla SR 249 via del Garda nel comune di Valeggio del Mincio.

A causa dello scontro tra un autobus di linea e un autovettura, 4 persone sono state ricoverate presso l’ospedale di Borgo Trento dai sanitari, illeso l’autista e i 12 passeggeri del bus.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con un mezzo e 5 unità, hanno lavorato per liberare i 13 occupanti dell’autobus, che dopo l’impatto era uscito in parte dalla carreggiata, tutte le persone sono state fatte uscire dai finestrini utilizzando una scala italiana. Rifiutate le cure sanitarie i 12 passeggeri sono stati trasportati a destinazione da un bus navetta.

Al termine delle operazioni, che si sono concluse intorno alle ore 14.30, si è provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli prima di ripristinare il traffico veicolare.