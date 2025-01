Veneto – Bloccati nella neve con buio e forte vento: recuperati tre giovani escursionisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Borgo Chiesanuova (VR), 06 – 01 – 25

Il Soccorso alpino di Verona è stato attivato ieri nel pomeriggio, per tre escursionisti in difficoltà sui Monti Lessini, poiché, calato il buio e a causa delle forti raffiche di vento, non erano più in grado di procedere autonomamente. I tre, un 25enne di Bergantino (RO), un 32enne di Badia Polesine (RO) e una 25enne di Borgo Mantovano (MN), che si trovavano nelle vicinanze della pista di fondo che va da Bocca di Selva a Passo Fittanze, sono stati raggiunti in quad da una squadra in località Pozza Nera, sotto al Monte Sparavieri, e riaccompagnati alla propria macchina. L’intervento si è concluso alle 21 circa.