VENETO – Bloccata sulla ferrata, escursionista salvata dal Soccorso alpino

Attorno alle 19 di ieri il marito di una escursionista polacca, che non si trovava con lei, ha attivato la Centrale del 118, poiché la moglie, che stava affrontando la parte alta della Ferrata Caprioli, il terzo più impegnativo, non era più in grado di proseguire. Individuata dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, la 35enne è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 50 metri. Trasportata alla base degli impianti di risalita, la donna è stata affidata a un soccorritore di San Vito di Cadore, che la ha riaccompagnata alla macchina.