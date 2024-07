VENETO – Bimbo di 7 anni gravissimo: stava annegando in piscina

Un bimbo di 7 anni è ricoverato in condizioni molto gravi al reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova. Con la sua famiglia di Solesino stava trascorrendo un pomeriggio a casa di amici con ampio giardino e piscina. L’episodio risale al 4 luglio, ma viene reso noto ora. La notizia è riportata nell’edizione odierna de “Il Gazzettino”. Intorno alle 16 il bimbo si è sentito male ed è rimasto sott’acqua. Non sono ancora note le cause del malore (potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio o una congestione). Quando le mamme presenti hanno realizzato che qualcosa non andava, si sono gettate in acqua per recuperarlo. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del Suem da Schiavonia e il piccolo è stato successivamente portato in eliambulanza a Padova.