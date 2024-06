VENETO – Bimba di tre anni annega in un canale durante un pic nic

Una bambina di 3 anni è morta ieri pomeriggio alle 18 in una canaletta del Bacchiglione a Roncajette, nella zona industriale di Ponte San Nicolò (Padova). La bimba, Kemgou Nguefac, si trovava sul posto con i genitori, originari del Camerun ed una ventina di connazionali provenienti dalle province di Padova e Venezia. La bambina si è allontanata dai genitori scivolando nella canaletta. Non vedendola più, i genitori ed i loro amici hanno iniziato a cercarla, trovandola senza vita in acqua. Sul posto i sanitari del Suem con l’elisoccorso e i carabinieri di Legnaro e Ponte San Nicolò. Il padre è un 39enne camerunense residente a Padova.