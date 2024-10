Veneto – Beccato a spacciare fugge con l’auto e si schianta su un palo

I carabinieri della stazione di Mestrino hanno arrestato un uomo di 27 anni, cittadino marocchino residente a Padova, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 16 ottobre a Mestrino, durante un’operazione antidroga. I militari lo hanno sorpreso in flagranza mentre cedeva sostanze stupefacenti a un altro individuo.

Alla vista dei carabinieri, il 27enne ha tentato di fuggire con la sua auto in direzione di Padova, ma, dopo un movimentato inseguimento, si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione a Rubano. Raggiunto dai militari, è stato fermato e sottoposto a perquisizione, che ha portato al sequestro di venti dosi di cocaina, per un totale di 10 grammi, insieme a 250 euro in contanti e diversi telefoni cellulari.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato ha portato alla scoperta di ulteriori 763 grammi di cocaina, 36.330 euro in contanti, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Tutto il materiale rinvenuto, insieme all’auto, è stato sequestrato.

Informato il sostituto procuratore della Repubblica di Padova, è stata disposta la traduzione dell’uomo presso la Casa Circondariale di Padova. Oltre alle accuse legate allo spaccio, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt imposto dai carabinieri.