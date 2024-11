Veneto – Barista sventa furto ma viene picchiato dai borseggiatori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggredito e ferito per aver difeso un turista da un borseggio. È quanto accaduto a un 28enne, Saddik Simometti, ieri mattina nei pressi di Piazza San Marco, a Venezia. Il giovane barista, mentre si recava al lavoro poco prima dell’ora di pranzo, ha notato alcuni individui che stavano tentando di derubare un turista ignaro. Dopo averlo avvisato del pericolo, è stato brutalmente aggredito dai borseggiatori.

Gli aggressori, infastiditi dall’intervento del giovane, lo hanno inseguito, colpendolo con spray al peperoncino e un violento pugno al volto, vicino all’occhio, prima di fuggire.

Simometti è stato soccorso e trasportato all’ospedale lagunare con un’imbarcazione del Suem dell’Ulss 3, dove ha ricevuto le cure necessarie. Intanto, i carabinieri di Venezia hanno avviato un’indagine sull’episodio. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona per identificare gli aggressori, descritti come persone già note per vivere di espedienti.

Il gesto di coraggio del giovane ha sollevato l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi turistici della città, spesso presi di mira da gruppi dediti al borseggio.