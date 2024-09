Veneto: Bagnino salva una donna, ma viene multato dalla Capitaneria di Porto

Un bagnino veterano, Saverio Amato, 44 anni, è stato multato con una sanzione di 1.032 euro dalla Capitaneria di Porto di Cavallino-Treporti, nonostante abbia salvato una donna che rischiava di annegare. L’episodio risale al 3 settembre, quando una turista tedesca di 70 anni ha accusato un malore in mare presso la spiaggia di Ca’ Savio. Amato e i suoi colleghi sono intervenuti tempestivamente, portando la donna a riva e collaborando con il personale medico per salvarle la vita.

La multa è stata inflitta per non aver segnalato immediatamente l’emergenza alla Capitaneria, come previsto dalle norme di sicurezza balneare. Invece, il bagnino ha contattato direttamente il 118, seguendo il protocollo sanitario per richiedere l’elisoccorso. L’avviso alla Capitaneria è stato poi dato dal servizio medico, e non dal bagnino, causando la contestazione.

Amato, già premiato nel 2021 per un altro salvataggio, ha deciso di presentare ricorso contro la sanzione, sostenendo di aver agito correttamente nel seguire le procedure di emergenza. Ha sottolineato che la situazione era già sotto controllo quando la turista è stata portata a riva, e le cure sanitarie erano già in corso, rendendo superfluo un ulteriore avviso diretto.

La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i bagnini e la Capitaneria, già culminate quest’estate con la minaccia di sciopero da parte degli assistenti ai bagnanti, che contestavano la rigidità delle multe.