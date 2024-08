VENETO – Avvocata aggredita da due giovani

Barbara Vidotti, avvocata di Treviso, ha denunciato di essere stata aggredita da due giovani, presumibilmente tra i 17 e i 18 anni, nella zona di Borgo Cavour, nel centro storico della città.

L’incidente è avvenuto sabato scorso intorno alle 18:00 ed è stato interrotto grazie all’intervento tempestivo di un negoziante del posto. Vidotti, trevigiana, specializzata in diritto di famiglia e dei minori, e già candidata alle ultime elezioni comunali con Fratelli d’Italia, ha raccontato che uno dei giovani era in bicicletta, mentre l’altro era a piedi. Il primo le ha bloccato il passaggio fermandosi davanti a lei, mentre il secondo l’ha presa alle spalle. A quel punto, il titolare di un negozio di elettronica vicino è intervenuto, chiedendo cosa stesse succedendo, facendo così fuggire i due ragazzi.

Vidotti ha chiesto un incontro con il sindaco Mario Conte e ha coinvolto un collega avvocato per decidere i prossimi passi legali. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso solidarietà, sottolineando un aspetto positivo della vicenda: il senso civico del commerciante che è intervenuto per difendere la vittima, un gesto che riflette il comportamento della stragrande maggioranza delle persone per bene, inclusi molti giovani.