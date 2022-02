VENETO – Autorizzati investimenti per 30 milioni di euro nella sanità: 23 mila euro anche nel Vicentino

“Nonostante il Covid, e le enormi energie umane e finanziarie che ci costa, la Sanità Veneta continua a investire. Proprio nell’ultima seduta di Giunta abbiamo autorizzato una serie di investimenti nelle Ulss e Aziende Ospedaliere per un totale di 29 milioni 789 mila 736 euro”.

Lo annuncia l’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ricordando che “ogni euro di spesa viene valutato attentamente dalla Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), e quindi ognuno di questi euro sono destinati a ciò che maggiormente serve e che le Ulss avevano richiesto”.

Ecco l’elenco dei Progetti approvati:

Nell’Ulss 1 Dolomiti, 7 milioni 742 mila euro complessivi per: investimenti indifferibili in edilizia, informatica, attrezzature (1 milione 336 mila); opere aggiuntive di miglioramento sismico e adeguamento antincendio dell’ospedale di Belluno (5 milioni 532 mila euro); misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid (873 mila euro).

Nell’Ulss 2 Marca Trevigiana, 1 milione 143 mila euro complessivi per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Nell’Ulss 3 Serenissima, 11 milioni 613 mila euro totali per studio di prefattibilità per ampliamento e ristrutturazione della sede del Suem 118 presso la caserma provinciale dei Vigili del Fuoco (1 milione 625 mila euro); finanziamento aggiuntivo per l’accorpamento dei laboratori dell’Ospedale di Mestre in Laboratorio Hub (4 milioni 225 mila euro); acquisizione di un fabbricato a Marghera per il nuovo Distretto Socio Sanitario (1 milione 133 mila euro); riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid (4 milioni 629 mila euro).

Nell’Ulss 4 Veneto Orientale, 264 mila euro per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Nell’Ulss 5 Polesana, 4 milioni 530 mila euro totali per: acquisizione di una Gamma Camera (1 milione 147 mila euro); acquisizione attrezzature per diminuire le liste d’attesa (1 milione 409 mila euro); gara per attrezzature contro l’emergenza Covid (1 milione 659 mila euro); riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid (315 mila 324 euro).

Nell’Ulss 6 Euganea, 660 mila euro per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Nell’Ulss7 Pedemontana, 13 mila 134 euro per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Nell’Ulss 8 Berica, 10 mila euro per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Nell’Azienda Ospedaliera di Padova, 2 milioni 214 mila euro in totale per: fornitura e posa in opera delle banche criogeniche e servizio di manutenzione delle sale criogeniche e dei crioconservatori (366 mila 120 euro); finanziamento aggiuntivo per lavori relativi all’installazione di una nuova risonanza magnetica e di un nuovo telecomandato radiologico a Neuroradiologia (245 mila euro); fornitura di una colonna videoendoscopica per Otorinolaringoiatria (219 mila 600 euro); riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid (1 milione 383 mila euro).

Nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 1 milione 597 mila euro per riordino della rete ospedaliera e misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.