Veneto – Auto si schianta contro un albero: feriti due giovani

Intorno alle 00:30 di martedì 24 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Kennedy, nella frazione di Vallà a Riese Pio X, per un’auto uscita di strada e finita contro un albero. A bordo del veicolo viaggiavano due persone, rimaste ferite in modo lieve.

I pompieri, arrivati dal distaccamento di Castelfranco Veneto, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, mentre i due occupanti sono stati soccorsi dal personale del Suem e trasportati in pronto soccorso per accertamenti.

I carabinieri, presenti sul posto, hanno gestito la viabilità e condotto i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 2:00, con la rimozione del veicolo effettuata da un carro attrezzi.