Veneto – Auto si rovescia su un fianco: un ferito

Alle 13:45, di lunedì 23 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Peschiere a Casale sul Sile per un’auto finita rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Treviso, ha messo in sicurezza l’auto e aperto il portellone per estrare il conducente rimasto bloccato all’interno dell’utilitaria. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale.

Sul posto le forze dell’ordine per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.