Veneto – Auto prende fuoco e ne distrugge altre due

Poco prima delle 14:00, di venerdì 6 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Pace a Fiesso d’artico per l’incendio di tre auto: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme divampate da un’auto parcheggiata nella via si sono subito estese ad altri due veicoli vicini.

I vigili del fuoco accorsi da Mira e Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma i tre mezzi oramai completamente avvolti dalle fiamme. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. In corso le ultime operazioni di raffreddamento degli autoveicoli.