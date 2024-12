Veneto – Auto fuori strada, finisce in un fossato: morto il conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ronco all’Adige (VR) – Tragico incidente stradale questa mattina all’alba lungo la strada provinciale 19, tra Albaredo e Ronco all’Adige, nella Bassa Veronese. Un uomo di 59 anni, cittadino romeno, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava è finita in un fossato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essersi scontrato con un’altra vettura prima di perdere il controllo del mezzo e uscire di strada. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi.

L’incidente si è verificato intorno alle 7, su un tratto rettilineo della provinciale. Sebbene nel fossato non fosse presente acqua, l’impatto è stato molto violento. I vigili del fuoco di Legnago, giunti con due mezzi, hanno estratto il corpo ormai privo di vita dalla vettura. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire le circostanze esatte del sinistro, verificando il possibile coinvolgimento di un altro veicolo.