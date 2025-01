Veneto – Auto finisce rovesciata in un fosso: muore 33enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tragedia nella mattinata di martedì 21 gennaio ad Asseggiano, Venezia. Poco dopo le 9:30, un’auto è stata ritrovata rovesciata nel canale Scolo Dosa in Via Frassinelli. L’allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che hanno notato il veicolo capovolto e hanno immediatamente avvisato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre, supportati dal nucleo sommozzatori di Vicenza e dai volontari di Mirano. L’auto, che si trovava capovolta nel canale, è stata imbragata e sollevata con l’ausilio di un’autogrù. L’autista è stato estratto rapidamente dall’abitacolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il medico del Suem ha potuto solo constatare il decesso del giovane uomo di 33 anni di Spinea.

I sommozzatori hanno effettuato una perlustrazione delle acque per verificare l’eventuale presenza di altre persone, ma non sono stati trovati altri occupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e a determinare l’orario esatto in cui l’auto è finita nel canale. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.