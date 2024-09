Veneto – Auto finisce nel fosso: due persone morte

Alle 6:30, di mercoledì 18 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Soligo a Camposampiero per un’auto finita fuori strada in un canale di scolo contro un muretto di cemento di un passaggio pedonale: deceduti un uomo residente in provincia di Treviso e una donna.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento volontario di Borgoricco, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la coppia dall’abitacolo. Purtroppo nonostante i soccorsi sanitari il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna 46enne e dell’uomo 43enne.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco.