VENETO – Auto finisce in una scarpata: cinque feriti

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 23 di domenica 4 agosto, per un’auto finita in una scarpata in via Roccolo, a Torreglia (PD): 5 persone ferite.

A soccorrere i passeggeri a bordo del mezzo sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Abano Terme, tre operatori speleo alpino fluviali e l’autogru della centrale di Padova. Dopo essere stati recuperati, le quattro donne e un uomo, sono stati affidati alle cure del personale sanitario per poi essere trasportati in ospedale. L’intervento è stato reso complicato dal ripido pendio e dalla folta vegetazione. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 2:30.