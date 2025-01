Veneto – Auto finisce in un lago: ricerche in corso dei sommozzatori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento dei vigili del fuoco

Da venerdì mattina, 17 gennaio, i vigili del fuoco sono impegnati con il personale del nucleo sommozzatori di Vicenza per la ricerca di un’auto all’interno del lago Le Bandie a Spresiano (TV).

Le ricerche sono iniziate dopo il sospetto che un’auto con una persona possa essere finita all’interno dello specchio d’acqua per dei segni presente sul terreno circostante.

I sommozzatori hanno effettuato più immersioni con esito negativo. Scarsa la visibilità in acqua inferiore ad un metro. Il lago, una ex cava, raggiunge in certi punti la profondità di 30 metri circa. Nel pomeriggio le ricerche sono proseguite dalla superficie con un gommone e una telecamera subacquea. Le ricerche con l’approssimarsi della notte sono state sospese e riprenderanno nella giornata di domani con il personale del nucleo sommozzatori di Venezia.

Lovadina di Spresiano (TV) – Nella mattinata di venerdì 17 gennaio, un’auto è stata avvistata nelle acque del lago Le Bandie, nei pressi del ristorante Thai Si. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando i gestori dell’area hanno notato il veicolo inabissato e hanno immediatamente avvisato i carabinieri e i vigili del fuoco.

Al momento, non è ancora chiaro se l’auto sia finita nel lago con qualcuno a bordo. Sul posto sono in corso le operazioni di recupero e le ricerche di eventuali persone rimaste intrappolate all’interno del mezzo.

Nei pressi del luogo dell’incidente, sono stati rinvenuti fogli e documenti abbandonati, i cui dettagli sono al vaglio delle autorità per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto e risalire all’intestatario del veicolo.

Le operazioni di soccorso, condotte con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco, proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’esatta natura dell’episodio.