VENETO – Auto finisce in un canale: morti due ragazzi di 20 e 21 anni

Grave incidente ieri mattina a Chioggia (Venezia). Due giovani, di 20 e 21 anni, entrambi moldavi, sono morti dopo che sono finiti in un canale con l’auto in località Lungadige. Le vittime sono Vasile Balitchi di 20 anni e Tudor Muntean di 21 anni. Si tratterebbe di due operai che stazionavano ad Isola Verde. A prestare soccorso i poliziotti giunti sul posto che si sono immersi con i sommozzatori per tentare di salvare una terza persona, un 33enne, che si trovava nell’auto. Sono riusciti a estrarlo ed ora si trova in rianimazione a Mestre. ancora in corso la ricostruzione della dinamica. E’ possibile che l’auto sia finita contro un albero prima di finire nel canale.