VENETO – Auto finisce contro un albero: quattro feriti, fra cui due bambini

Alle 17:30, di giovedì 29 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alcide De Gasperi a Salzano per un’auto finita contro un albero dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme a due bambini e la mamma.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre hanno estratto la donna rimasta incastrata, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in codice rosso all’ospedale di mirano. I due bambini e l’autista erano già stati trasferiti dai sanitari sempre in codice rosso all’ospedale di Treviso.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Un altro incidente alle 18:00 a Zaniago di Mirano dove un’anziana ha perso il controllo dell’auto finendo in un campo agricolo. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco, presa in cura dal personale del 118 e trasferita in ospedale.