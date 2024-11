Veneto – Auto finisce contro un albero e si spezza: muore 24enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un giovane di 24 anni, di origine kosovara, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente a Cavallino-Treporti (Venezia), quando l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero lungo la carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno all’una in via Fausta. La vittima era passeggero in un’auto guidata da un connazionale, che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un albero. L’impatto ha spezzato il veicolo in due, provocando la morte istantanea del 24enne, mentre il conducente è rimasto praticamente illeso.