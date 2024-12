Veneto – Auto della polizia contro furgone dei rifiuti durante un inseguimento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nella notte tra domenica e lunedì, un inseguimento tra una pattuglia della polizia stradale e un veicolo in fuga si è concluso con un incidente in via Trieste. L’auto della polstrada è finita contro un mezzo della Veritas impegnato nella raccolta dei rifiuti organici, causando ferite – apparentemente non gravi – a diverse persone coinvolte.

La dinamica dell’incidente

L’episodio è iniziato intorno all’una di notte in piazzale Parmesan, durante un posto di controllo della polizia. Un’automobile non si è fermata all’alt degli agenti, dando il via a un inseguimento lungo la strada che collega Marghera a Chirignago. La corsa della pattuglia si è però interrotta bruscamente quando il veicolo si è scontrato contro il furgone della nettezza urbana.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze, che hanno trasportato i feriti all’ospedale. L’operatore della Veritas è rimasto praticamente illeso, mentre gli agenti della polstrada hanno riportato lievi ferite. Il conducente del veicolo in fuga è riuscito a scappare, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciarlo, e la sua identificazione potrebbe avvenire a breve.