Veneto – Auto contro SUV: tre feriti

Alle 8:15, di lunedì 25 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 309 Romea incrocio Ca’ Lino a Chioggia, per un incidente tra un furgone cassonato e un SUV finito rovesciato nel fossato a bordo strada: tre feriti, di cui una donna in codice rosso.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente del SUV, rimasta incastrata nel veicolo. La donna è stata stabilizzata dai sanitari del Suem ed è stata trasferita in eliambulanza in codice rosso in ospedale. Feriti in maniera più lieve le due persone a bordo del furgone, pure loro assistiti dal personale del 118 e trasferiti in ambulanza in ospedale.

I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico, al momento la circolazione si svolge in senso alternato, mentre sono in corso i rilievi e il recupero dei mezzi.

Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.