Veneto – auto contro il guardrail: feriti due disabili

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 14:30 di venerdì 17 gennaio in Via Portobuffolè a Mansué. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada contro un guardrail, con a bordo due persone disabili, entrambe rimaste ferite.

Immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, che hanno messo in sicurezza il veicolo e provveduto a estrarre le due persone coinvolte. Il personale sanitario, giunto sul posto, ha stabilizzato le vittime, per poi trasferirle in ospedale con elisoccorso e ambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico e effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 16:00.