VENETO – Auto contro guardrail: un ferito grave

Alle 7:15, di giovedì 18 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del casello di Badia Polesine a Canda (RO) per un’auto finita contro il guardrail: una persona ferita.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Rovigo, ha messo in sicurezza l’auto finita contro il guardrail e poi ribalzata in strada, mentre il personale del Suem ha preso in cura l’autista dell’auto, rimasto ferito in maniera grave, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in eliambulanza in ospedale. Assistito dai sanitari anche il passeggero rimasto illeso.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi sono terminate dopo circa tre ore.