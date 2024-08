VENETO – Auto contro camion: un morto

Giovedì 1 agosto poco prima delle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Triestina al km 57+300 a Portogruaro per lo scontro tra un camion e un’auto: deceduto l’automobilista.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal locale distaccamento ha messo in sicurezza i mezzi e liberato l’autista dell’auto rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte dell’uomo alla guida della Fiat Punto. Illeso l’autista del mezzo pesante.

Ancora in corso le o