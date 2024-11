Veneto – Auto a fuoco nell’area di servizio: danni all’Autogrill

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mezz’ora circa dopo la mezzanotte di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 all’interno dell’area di servizio di Calstorta Nord n in direzione Milano per l’incendio di un’auto: coinvolto esternamente anche l’autogrill: nessuna persona è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Motta di Livenza con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme dell’auto che ha preso fuoco mentre si trovava a ridosso della struttura dell’autogrill, che è stata annerita. L’esercizio di ristoro internamente non ha subito danni ed è rimasto aperto.

Le cause dell’incendio dell’Audi A6 a gasolio di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza con la rimozione dell’auto.