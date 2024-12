Veneto – Auto a fuoco in un garage: evacuato condominio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La notte scorsa, alle 21:50, di lunedì 23 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dello Squero a Mestre Venezia per l’incendio di un’auto divampato nel garage interrato di una palazzina: nessuna persona è rimasta ferita. Evacuato per sicurezza il condominio.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre e anche e da Mirano con i volontari con due autopompe, l’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 14 operatori coordinati dal capo servizio, hanno spento le fiamme dell’auto che si trovava nel garage composto da 22 box. Il personale ha provveduto all’aereazione dei locali ripristinando la sicurezza dell’immobile, facendo così rientrare le persone evacuate ne propri appartamenti.

Le cause delle fiamme di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di bonifica e sicurezza sono terminate dopo le 1:00 di martedì.