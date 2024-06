VENETO – Autista con 47 multe non pagate blocca la ZTL e aggredisce i vigili: denuncia e altre 6 multe

Dopo Fleximan, Multaman. E’ il caso di un autotrasportatore 57enne che stamane, dopo aver bloccato il traffico in zona ZTL, impedendo fra l’altro, il transito di alcuni taxi, avrebbe aggredito gli agenti di polizia locale accorsi sul posto. L’uomo trasporta latticini per alcuni locali turistici del centro storico. Sulla sua testa altre 47 multe non pagate. Durante il controllo, l’autista esagitato avrebbe spintonato un agente e avrebbe rivolto alla polizia locale insulti pesanti tanto che sono stati chiamati i rinforzi. Alla fine gli sono state elevate 6 sanzioni, non solo per essersi introdotto in ZTL senza autorizzazione, ma anche per l’intralcio al traffico, uso del cellulare alla guida, mancato uso delle cinture, fanali non conformi e parabrezza non idoneo. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e verranno fatte verifiche anche con l’azienda e i locali che doveva rifornire.