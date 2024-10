Veneto – Angelica Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi: travolse e distrusse una famiglia con l’auto

È stata accettata l’applicazione di una pena concordata per Angelika Hutter, una automobilista tedesca di 34 anni, coinvolta in un tragico incidente avvenuto il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno). In quell’occasione, Hutter travolse e uccise Marco Antonello, 47 anni, il suo figlio di 2 anni, Mattia, e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin, di 65 anni, tutti residenti a Favaro Veneto (Venezia).

La difesa della donna ha accettato la proposta dell’accusa, che prevede una pena di quattro anni e otto mesi di detenzione. Questo patteggiamento sarà ufficializzato durante un’udienza fissata per il 15 ottobre.

Un aspetto ancora da decidere riguarda il luogo in cui Hutter, attualmente in una struttura psichiatrica, dovrà scontare la pena. Il pubblico ministero e la parte civile hanno chiesto che venga mantenuta la situazione attuale, mentre la difesa sostiene che ci siano le condizioni per una riduzione delle misure di custodia. Inoltre, Hutter è sotto indagine anche a Venezia per aver aggredito alcune agenti di polizia penitenziaria durante la sua custodia cautelare nel carcere femminile della Giudecca.