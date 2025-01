Veneto – Ancora una rissa fra migranti nordafricani a colpi di coltello: grave un giovane

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un cittadino tunisino di 24 anni è in gravi condizioni dopo essere stato trovato a terra, in una pozza di sangue, in una strada del centro di Mestre.

Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in viale Vespucci, ma si ipotizza che il giovane sia stato abbandonato in quel luogo dai suoi aggressori. Gli investigatori ritengono che l’episodio sia legato a una violenta rissa, forse un regolamento di conti tra stranieri, avvenuta nei pressi del cimitero di Marghera, dove sono state rinvenute vaste tracce di sangue.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale dell’Angelo e sottop

posto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova in prognosi riservata, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili dell’aggressione.