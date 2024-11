Veneto – Ancora incidenti in montagna: un morto e un ferito grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Uomo trovato morto

Sabato verso le 19, su richiesta dei Carabinieri, la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero, per il mancato rientro di un uomo uscito in mattinata a fare legna in un bosco sopra Contrada Busati e non rientrato. L’ultimo contatto risaliva all’incirca a mezzogiorno, quando si era sentito con i familiari, poi niente. Rinvenuta la sua auto parcheggiata in zona, le squadre si sono divise per perlustrare l’area, sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Arsiero. Purtroppo verso le 20.30 il corpo di F.B., 86 anni di Arsiero (VI), è stato ritrovato senza vita, ruzzolato alcuni metri dopo aver tagliato una pianta, non si sa se a causa di un malore. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata trasportata sulla strada e affidata al carro funebre.

Livinallongo del Col di Lana (BL), 10 – 11 – 24

Attorno alle 10.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Settsass dove, percorrendo il sentiero numero 24, un’escursionista era inciampata cadendo a terra e sbattendo il volto. Geolocalizzato il punto, l’equipaggio ha individuato l’infortunata, assistita da due persone, e ha sbarcato in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla 59enne di San Pietro di Cadore (BL), per un possibile trauma facciale e al polso. L’hanno quindi spostata in un punto più agevole per il recupero, caricata a bordo e trasportata all’ospedale di Belluno.

Montegrotto Terme (PD), 10 – 11 – 24

Attorno a mezzogiorno e dieci il Soccorso alpino di Padova è stato attivato, per un uomo caduto da alcuni metri di altezza, mentre stava praticando Softair in una cava sopra località Turri. Il 58enne di Selvazzano Dentro (PD), che aveva sbattuto sui sassi tra i rovi, riportando contusioni e un sospetto trauma cranico, è stato raggiunto da una decina di soccorritori e dal medico dell’ambulanza, che gli ha prestato le prime cure. Caricato in barella è stato sollevato per contrappeso e poi trasportato fino all’ambulanza in attesa.

Ferrara di Monte Baldo (VR), 10 – 11 – 24

Attorno alle 15.10 la Centrale del 118 è stata attivata per una escursionista colpita da un masso sul Monte Baldo, mentre in gruppo stava percorrendo in discesa il sentiero Ottaviani, dal Chierego verso Ferrara di Monte Baldo. Dalle prime informazioni la donna, veronese sui 70 anni, si trovava indietro rispetto al resto del gruppo, sotto la linea di cresta, quando dall’alto si sarebbe staccato un grosso masso che, rotolando si sarebbe diviso in pezzi, uno dei quali l’avrebbe colpita al volto. Dal forte impatto, la donna avrebbe perso l’equilibrio ruzzolando per una trentina di metri fino al sottostante sentiero. Fatto campo base, l’elicottero di Verona emergenza è salito dove si trovava l’infortunata assistita da altre persone e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso con un verricello. Subito le sue condizioni sono apparse gravi. Il personale sanitario si è preso carico della donna, che è poi stata imbarellata, issata a bordo e trasportata all’ospedale di Borgo Trento.