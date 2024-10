Veneto – Alpinista precipita sulle Tre Cime di Lavaredo

Intervento del Soccorso Alpino ad Auronzo di Cadore (Belluno).

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Attorno alle 13.40 la Centrale del Suem è stata attivata da un alpinista, il cui compagno era volato mentre stavano calandosi in corda doppia dalla Piramide della Cima Grande di Lavaredo. Il 37enne di Trieste era caduto per diversi metri per il cedimento di un chiodo e si era fermato sbattendo sulla parete, quando le corde si erano incastrate su degli spuntoni di roccia. L’amico lo aveva raggiunto, attrezzando un ancoraggio, su cui assicurare entrambi, e lanciando l’allarme. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, fatto campo base al Rifugio Lavaredo è salito di quota e con un verricello di una trentina di metri ha fatto scendere il tecnico di elisoccorso. Immobilizzato per un sospetto politrauma, l’infortunato è stato recuperato, trasportato al Rifugio e affidato all’equipe medica. L’eliambulanza ha imbarcato anche il compagno, lasciato al Lavaredo, per poi decollare con il ferito in direzione dell’ospedale di Belluno.