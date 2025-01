Veneto – Allerta meteo per piogge e forte vento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento degli avvisi di criticità idraulica e idrogeologica a causa di una perturbazione in arrivo che interesserà la regione nelle prossime ore.

Bacini e aree coinvolte

Criticità idraulica (stato di attenzione) : Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (province di Vicenza, Verona e Padova). Livenza, Lemene e Tagliamento (province di Treviso e Venezia).

: Criticità idrogeologica (allerta gialla) : Piave Pedemontano (province di Belluno, Treviso e Venezia). Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (province di Vicenza, Verona e Padova). Adige-Garda e Monti Lessini (province di Verona e Vicenza).

:

L’avviso sarà valido dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 27 gennaio, fino alla mezzanotte di martedì 28 gennaio.

Venti forti su coste e pianure

La Protezione Civile ha anche dichiarato una fase operativa di attenzione per vento forte, che interesserà le zone costiere e la pianura nord-orientale. L’avviso sarà in vigore dalle ore 00:00 fino alle 15:00 di domani, con possibilità di riconfigurare il livello di allerta in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.

Previsioni meteo

Piogge : Le precipitazioni saranno diffuse e intense, con massimi accumuli attesi nelle zone montane e pedemontane, in particolare sulle aree prealpine .

: Le precipitazioni saranno diffuse e intense, con massimi accumuli attesi nelle zone montane e pedemontane, in particolare sulle aree . Nevicate : Limite neve variabile, con oscillazioni a seconda delle quote e delle temperature.

: Limite neve variabile, con oscillazioni a seconda delle quote e delle temperature. Venti: Rinforzo dei venti meridionali in quota già nel corso di lunedì, con intensificazione sulla costa e nelle pianure limitrofe dalla serata.

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità per garantire la sicurezza della popolazione.