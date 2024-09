VENETO – Allerta arancione su tutta la regione: previste intense precipitazioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso che prevede, tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì, il veloce passaggio di un intenso impulso perturbato, generato da una saccatura estesa tra Inghilterra e Nord Africa che si sposta verso est interessando la nostra regione.

Sono previste precipitazioni estese, anche temporalesche, ad iniziare dal primo pomeriggio di domenica con fase più intensa tra il tardo pomeriggio e le prime ore di lunedì; saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, anche ripetuti, e forti raffiche di vento) già nel pomeriggio, più diffusi in serata e con quantitativi di precipitazione anche abbondanti.

Inoltre, è possibile innesco di frane e colate rapide; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi; innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione possibile inondazione delle aree limitrofe. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno dell’alveo nelle zone in allerta idraulica Vene-H, Vene-B, Vene-C, Vene-D, Vene-E, Vene-F, Vene-G.

La Criticità Idrogeologica Arancione partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024, prima è da intendersi Gialla. La Criticità Idraulica Gialla partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024, prima è da intendersi Verde. La fase operativa di PREALLARME per criticità idrogeologica per temporali partirà dalle ore 14:00 del 08/09/2024. La fase operativa di PREALLARME per rischio idrogeologico partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024, prima è da intendersi di ATTENZIONE. La fase operativa di ATTENZIONE per rischio idraulico partirà dalle ore 18:00 del 08/09/2024.

L’avviso vale dalle ore 14 di oggi, alle ore 14 di lunedì 9 settembre 2024.