Veneto – Aggredivano con coltello anziani e disabili: due giovanissimi arrestati

Due giovani di 27 e 18 anni sono stati indagati dai Carabinieri di Cittadella (Padova) per una serie di rapine e furti ai danni di anziani e persone disabili, commessi tra maggio e giugno nella provincia di Padova, tra il cittadellese e i Colli Euganei. Coordinata dalla Procura di Padova e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, l’indagine ha portato all’emissione di misure cautelari in carcere per i due indagati, già detenuti per altre ragioni.

Gli episodi, almeno quattro, avvenivano di giorno: i ladri entravano con scuse pretestuose, per poi fare irruzione e bloccare le vittime, in un caso minacciandole con un coltello, e sottraevano denaro e gioielli, incluse le fedi nuziali. Gli indagati sono inoltre accusati di quattro furti o tentati furti avvenuti a maggio e giugno in diverse località, tra cui Cittadella, San Martino di Lupari, Carmignano di Brenta e Fontaniva.

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Padova, Michele Cucuglielli, ha definito gli episodi “gravissimi” e ha sottolineato come questi reati siano stati perpetrati con estrema crudeltà e violenza contro persone vulnerabili, lasciando la comunità sconvolta.