Veneto – Aggredisce sessualmente una minorenne in stazione: arrestato 24enne straniero ubriaco

Un ventiquattrenne bengalese è stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna, in provincia di Treviso, per aver aggredito sessualmente una minorenne nei pressi della stazione ferroviaria. Residente a Treviso, il giovane ha cercato di fuggire dopo l’incidente, ma è stato rapidamente fermato dai militari.

L’intervento dei carabinieri è stato sollecitato da una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva notato il giovane, visibilmente ubriaco, comportarsi in modo molesto nei confronti della ragazza. Quando sono arrivati, gli agenti hanno trovato la minorenne in evidente stato di angoscia, dopo essere stata aggredita e toccata in modo inappropriato. Nonostante la presenza dei carabinieri, il ragazzo ha tentato di avvicinarsi nuovamente alla vittima, ma è stato bloccato e arrestato.

Privo di precedenti penali, il giovane è stato trasferito nel carcere di Treviso in attesa dell’udienza di convalida, prevista nei prossimi giorni.

