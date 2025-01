Veneto – Aggredisce sanitari e carabinieri: ‘ammonito’ dal Questore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 30enne italiano che lo scorso ottobre aveva aggredito il personale sanitario e i carabinieri intervenuti in suo aiuto a Pieve di Soligo. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, era stato trovato disteso a terra in piazza, quando, durante il soccorso, aveva minacciato, ingiuriato e aggredito sia i militari che il personale sanitario.

Il provvedimento è stato adottato dopo la proposta di applicazione della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto, avanzata il 28 dicembre scorso. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il 30enne ha un ampio casellario di precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio e l’incolumità individuale, nonché sanzioni per ubriachezza manifesta e disturbi alla quiete pubblica.

In aggiunta all’ammonimento, il Questore aveva già emesso nei suoi confronti, la scorsa estate, un divieto di accesso per tre anni ai pubblici esercizi del comune di Pieve di Soligo.