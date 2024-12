Veneto – Aggredisce il fratello della ex e minaccia con coltelli, poi prende a pugni e calci i poliziotti: arrestato 33enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Polizia di Verona ha arrestato un 33enne di origine colombiana per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in seguito a un grave episodio di violenza domestica avvenuto ieri.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, si è presentato a casa dell’ex compagna, una 24enne di origine moldava, e ha colpito con una testata il fratello 19enne della donna, causandogli una ferita alla fronte. Dopo l’aggressione, il 33enne è rientrato nella sua abitazione, per poi uscirne brandendo due coltelli e minacciando nuovamente il giovane.

Allertati dalla donna, gli agenti di polizia sono intervenuti sul posto. Nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo un poliziotto con un calcio al volto e aggredendo gli altri agenti con calci e pugni, causando a uno di loro lesioni al collo.

L’aggressore è stato bloccato e condotto in Questura, dove è stato arrestato. Oltre ai reati contestati, è stato denunciato per minaccia aggravata e lesioni personali, e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.