VENETO – Aggredisce e picchia la moglie che si chiude in bagno per salvarsi: arrestato 45enne straniero

Stava maltrattando e picchiando la moglie quando i Carabinieri, giunti in soccorso, lo hanno arrestato e portato la donna in ospedale. È accaduto a Borgoricco (Padova), dove i militari hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 45enne tunisino.

I fatti si sono verificati nel corso della notte, quando la donna ha chiesto aiuto al 112 segnalando le percosse e il fatto che, per sfuggire al marito, si era messa in salvo chiudendosi in bagno. I Carabinieri, giunti all’abitazione, hanno individuato e fermato l’uomo, liberando la donna che si trovava ancora chiusa nella stanza.

Dalla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie a seguito dell’ennesima lite scaturita da futili motivi. La donna, soccorsa, è stata portata all’Ospedale di Camposampiero per le cure mediche, mentre l’uomo, già colpito da ammonimento del Questore di Padova per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Padova.