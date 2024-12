Veneto – Aggredisce con un’ascia due poliziotti che gli sparano ad una gamba per fermarlo: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tenta di aggredire con un’ascia due poliziotti ma viene fermato dopo che uno dei due gli spara ad una gamba. E’ successo a Padova, stamane, intorno alle 4. quando alla Sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di un individuo che si aggirava armato di un’accetta. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, seguite da rinforzi dei Carabinieri, della Polizia locale e dal personale sanitario. Gli agenti hanno tentato per quasi un’ora di persuadere l’uomo a deporre l’arma, utilizzando anche spray al peperoncino e taser, ma senza successo. L’uomo è un 32enne di origine nigeriana, richiedente asilo con domanda rigettata, attualmente in posizione irregolare sul territorio italiano. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia. La situazione è degenerata quando il 32enne si è scagliato contro uno degli agenti, che è riuscito a salvarsi riparandosi dietro l’auto di servizio. L’aggressore ha poi cercato di colpire il secondo poliziotto, il quale, dopo aver intimato più volte l’alt, si è visto costretto a esplodere alcuni colpi d’arma da fuoco, ferendolo a una gamba. E’ stato immediatamente soccorso e sedato, e si trova ora ricoverato in ospedale. Addosso gli sono stati trovati due coltelli, uno a serramanico e uno di tipo svizzero.

Le autorità stanno valutando ulteriori provvedimenti, mentre si indaga sulla dinamica dei fatti e sulle motivazioni dell’aggressione.