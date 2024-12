Veneto – Affitta B&B e se lo trova occupato da 11 persone: fra cui un pluripregiudicato già espulso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tra il 15 e il 16 dicembre, la Polizia di Padova è intervenuta in un B&B della città dopo la segnalazione del titolare riguardo a camere affittate a tre tunisini regolari, ma occupate da altri connazionali sconosciuti.

Durante i controlli, gli agenti hanno identificato otto cittadini tunisini, di cui cinque senza documenti. Tra questi, un 30enne irregolare, con numerosi precedenti per spaccio di droga e già espulso dall’Italia, è stato arrestato e portato in carcere per scontare una pena definitiva di oltre due anni. È stato inoltre arrestato in flagranza per il reingresso illegale nel Paese.

Un secondo giovane, appena 18enne e con precedenti legati agli stupefacenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato la fuga e aver opposto resistenza agli agenti, costretti a utilizzare il taser per calmarlo.

Gli altri tre tunisini senza documenti sono stati identificati: uno, minorenne, è stato affidato a una comunità, mentre sugli altri due (18 e 20 anni) sono in corso accertamenti sulla regolarità del permesso di soggiorno.

La Polizia sta anche indagando sui tre tunisini regolari che hanno prenotato le camere, sospettati di favoreggiamento per aver dato ospitalità a connazionali irregolari. I controlli su strutture ricettive in città e provincia proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare occupazioni abusive e ospitalità indebite.