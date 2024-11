Veneto – Abbatte un albero e viene travolto: muore 65enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 21 novembre, a Borgo Valbelluna, in località Sort Frede, sopra Carve di Mel. Attorno alle 14:15, la Centrale del 118 è stata allertata per un uomo travolto da una pianta. A dare l’allarme è stata la sorella della vittima, che era stata avvertita telefonicamente dal fratello stesso.

Il 65enne, originario del posto, stava abbattendo un albero quando, purtroppo, il tronco lo ha schiacciato. Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze sono accorse immediatamente per tagliare la pianta e liberarlo, mentre nel frattempo veniva allertato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Quando l’elicottero è giunto sul luogo dell’incidente, i soccorritori, atterrati in hovering, hanno trovato l’uomo in gravi condizioni. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dell’équipe medica e del tecnico di elisoccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è stata dichiarata deceduta sul posto.

Per il recupero della salma, è intervenuta anche una squadra del Soccorso alpino di Belluno, che ha trasportato il corpo fino alla strada per le successive operazioni funebri.